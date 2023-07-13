Псковичам объяснили, на что обратить внимание при перерасчёте пенсии
На что следует обратить внимание работавшим в 2022 году пенсионерам при перерасчете пенсии, объяснила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова в своём телеграм-канале.
Ежегодно с 1 августа производится перерасчёт страховых пенсий работавшим в предыдущем году (в этом году за 2022 год) пенсионерам – с учётом уплаченных за них работодателями в 2022 году страховых взносов, исходя из которых определяется индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).
«Но максимальная прибавка пенсионных коэффициентов за год для работающего пенсионера составляет не более трёх, в то время как работающие граждане (кому ещё не назначена пенсия) могут получить за год до десяти пенсионных коэффициентов (при максимальной сумме уплаты страховых взносов», – написала Елена Бибикова.
В итоге к общей величине индивидуальных пенсионных коэффициентов, установленной при назначении пенсии, прибавляются пенсионные коэффициенты за работу за прошедший год.
Елена Бибикова подчеркнула, что стоимость пенсионного коэффициента при перерасчёте не меняется – она та же, что и при назначении пенсии. «Если пенсионер прекратит трудовую деятельность, то с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, ему будет сделан перерасчёт с учётом всех проведённых для неработающих пенсионеров индексаций, прошедших за период его работы», – обратила внимание сенатор.
По её словам, если через какое-то время пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшается.
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