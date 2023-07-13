Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам объяснили, на что обратить внимание при перерасчёте пенсии

На что следует обратить внимание работавшим в 2022 году пенсионерам при перерасчете пенсии, объяснила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

Ежегодно с 1 августа производится перерасчёт страховых пенсий работавшим в предыдущем году (в этом году за 2022 год) пенсионерам – с учётом уплаченных за них работодателями в 2022 году страховых взносов, исходя из которых определяется индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

«Но максимальная прибавка пенсионных коэффициентов за год для работающего пенсионера составляет не более трёх, в то время как работающие граждане (кому ещё не назначена пенсия) могут получить за год до десяти пенсионных коэффициентов (при максимальной сумме уплаты страховых взносов», – написала Елена Бибикова.  

В итоге к общей величине индивидуальных пенсионных коэффициентов, установленной при назначении пенсии, прибавляются пенсионные коэффициенты за работу за прошедший год.

Елена Бибикова подчеркнула, что стоимость пенсионного коэффициента при перерасчёте не меняется – она та же, что и при назначении пенсии. «Если пенсионер прекратит трудовую деятельность, то с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, ему будет сделан перерасчёт с учётом всех проведённых для неработающих пенсионеров индексаций, прошедших за период его работы», – обратила внимание сенатор.

По её словам, если через какое-то время пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

Приём документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области стартует 16 июля
13 июля 2023

Псковичам объяснили, на что обратить внимание при перерасчёте пенсии
13 июля 2023

ВИДЕО Памятник Александру Невскому на фоне серебристых облаков запечатлели псковичи
12 июля 2023

Псковские фотолюбители запечатлели серебристые облака над Псковом

12 июля 2023

Глава Псковского района проверила готовность к учебному году Моглинской школы
12 июля 2023

На площади перед Успенским собором установлены оградительные столбики
12 июля 2023

Движение большегрузов по мосту автомобильной дороги Кадосно – Жижица ограничено до 11 августа
12 июля 2023

Девушка получила ожоги в результате возгорания ёмкости с бензином

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...