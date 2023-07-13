Плюсские полицейские вернули похищенный велосипед владельцу

09:36, 13 июля 2023, ПАИ

Сотрудники полиции раскрыли кражу велосипеда в Плюссе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Плюссе у дома на улице Вокзальной в районе железнодорожного вокзала у 37-летнего местного жителя похитили велосипед.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции по Плюсскому району, установлен гражданин, подозреваемый в этом противоправном деянии. Им оказался безработный, ранее судимый 53-летний местный житель. Похищенный велосипед изъяли.

На данный момент устанавливается причинённый владельцу ущерб. Все обстоятельства произошедшего выясняются.