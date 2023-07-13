Псковских волонтёров наградили за вклад в антинаркотическую деятельность

10:25, 13 июля 2023, ПАИ

Псковским добровольцам полиция вручила благодарности за активное участие в антинаркотической деятельности и мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В пресс-службе отметили, что на протяжении многих лет волонтёры являются главными помощниками полиции в борьбе с незаконным оборотом и потреблением наркотиков. Большинство из них – студенты и курсанты учреждений вузов и ссузов, которые помогают органам внутренних дел в проведении профилактических мероприятий.

Одно из таких мероприятий прошло в Пскове. В нём приняли участие ребята, которые в этом учебном году только начали свою антинаркотическую добровольческую деятельность. В этот раз молодые активисты вместе с полицией боролись с незаконной рекламой наркотических средств, нанесённой на фасады многоквартирных домов и в местах массового досуга псковичей и гостей Пскова, и удалили в общей сложности более 100 незаконных надписей.

«Эта акция стала завершающей в 2022-2023 учебном году, на протяжении которого сделано немало: волонтёры прошли соответствующую подготовку, провели множество различных мероприятий для школьников и студентов. И такая помощь очень важна для полиции, ведь волонтёры, что называется, говорят на одном языке с молодёжью, а значит, у них есть возможность быстрее найти с ними контакт и уберечь их от многих проблем и ошибок», – отметили в пресс-службе.