Два года тюрьмы грозит великолучанину за кражу колбасы

11:08, 13 июля 2023, ПАИ

Великолучанин может сесть в тюрьму на два года за кражу колбасы, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

Под Новый год в одном из дворов Великих Лук местный житель увидел незапертую дверь грузовой машины, перевозившей разнообразную мясную и колбасную продукцию. Мужчина сложил в пакеты колбасные и мясные изделия и направился к дому по месту жительства. Однако, вернувшись к машине за очередной частью продукции и снова сложив её в пакеты, его обнаружил водитель автомобиля. Мужчина признался ему, что ворует, и отдал часть похищенного имущества.

Прокурор города утвердил обвинительный акт по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.