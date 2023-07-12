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Происшествия

Два года тюрьмы грозит великолучанину за кражу колбасы

Великолучанин может сесть в тюрьму на два года за кражу колбасы, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

Под Новый год в одном из дворов Великих Лук местный житель увидел незапертую дверь грузовой машины, перевозившей разнообразную мясную и колбасную продукцию. Мужчина сложил в пакеты колбасные и мясные изделия и направился к дому по месту жительства. Однако, вернувшись к машине за очередной частью продукции и снова сложив её в пакеты, его обнаружил водитель автомобиля. Мужчина признался ему, что ворует, и отдал часть похищенного имущества.

Прокурор города утвердил обвинительный акт по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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