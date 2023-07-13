Электричество отключили в трёх деревнях Псковского района

11:41, 13 июля 2023, ПАИ

Электричество отключили в трёх деревнях Псковского района, сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Сегодня с утра свет отключили в деревнях Романово, Звенковичи и Дворец. Планируется, что электроэнергию восстановят сегодня в 17:15.

Отключение электричества вызвано реконструкцией линии электропередачи.