Электричество отключили в трёх деревнях Псковского района
Электричество отключили в трёх деревнях Псковского района, сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Сегодня с утра свет отключили в деревнях Романово, Звенковичи и Дворец. Планируется, что электроэнергию восстановят сегодня в 17:15.
Отключение электричества вызвано реконструкцией линии электропередачи.
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13 июля 2023
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