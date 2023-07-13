Формат занятий по физкультуре изменится в ПсковГУ

11:17, 13 июля 2023, ПАИ

Формат занятий по физической культуре изменится в Псковском государственном университете. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Студенты смогут выбирать модель освоения элективных дисциплин по физической культуре и спорту. В частности, появится возможность посещать занятия в спортивных секциях университета вместо занятий в вузе. Количество мест в секциях ограничено, поэтому приоритет будет отдаваться тем, кто «наиболее физически подготовлен и имеет спортивную квалификацию», – отметили в пресс-службе.

Также, начиная со второго курса, студенты смогут осуществлять физическую подготовку в фитнес-центрах, с которыми у вуза заключено соглашение, или на базе федераций по видам спорта. Если студент перестанет ходить в фитнес-клуб, то в течение семи дней он должен вернуться на университетские занятия по физической культуре.

Кроме того, теперь студенты обязаны получать справку с установленной группой здоровья, которую в течение 15 дней с начала семестра необходимо предоставить на кафедру физической культуры и здоровьесбережения.

Отметим, что данные инициативы реализуются в рамках программы развития университета «Приоритет-2030».