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Общество

16 команд представили свои регионы на втором дне турслёта учащихся Союзного государства

Второй день туристского слёта учащихся Союзного государства проходит в Островском районе сегодня, 13 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ребята уже приняли участие в соревнованиях по ориентированию на местности и мастер-классах по декоративному творчеству, сценическому мастерству и оригами.

Фото: ПАИ

Представители 16 команд, в том числе из Владимирской, Брянской, Белгородской и Псковской областей, смогли презентовать себя и регион, который они представляют. В программе завтрашнего дня – выступления ещё 19 команд.

Впереди – торжественное открытие туристского слёта учащихся Союзного государства и дискотека.

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