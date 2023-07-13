Сотрудников нотариальных контор города Острова поздравили с 30-летием со дня образования организации
Представители органов местного самоуправления муниципального образования «Островский район» посетили нотариальные конторы, осуществляющие свою деятельность на территории муниципалитета, и в преддверии 30-летия со дня образования Нотариальной палаты Псковской области поздравили сотрудников с предстоящим праздником. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».
Вручая почётные грамоты муниципалитета нотариусам Островского нотариального округа Псковской области Ольге Львовой и Алексею Стратюку, ВрИП главы Островского района Юлия Колпинская поблагодарила их за профессионализм и высокий уровень правовой культуры, эффективную защиту прав и интересов островичей.
Юлия Колпинская пожелала нотариусам крепкого здоровья, неисчерпаемого источника энергии, благополучия, а также дальнейших успехов в благородном деле – служении людям.
Приоритетность движения на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов изменится