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Общество

Сотрудников нотариальных контор города Острова поздравили с 30-летием со дня образования организации

Представители органов местного самоуправления муниципального образования «Островский район» посетили нотариальные конторы, осуществляющие свою деятельность на территории муниципалитета, и в преддверии 30-летия со дня образования Нотариальной палаты Псковской области поздравили сотрудников с предстоящим праздником. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Вручая почётные грамоты муниципалитета нотариусам Островского нотариального округа Псковской области Ольге Львовой и Алексею Стратюку, ВрИП главы Островского района Юлия Колпинская поблагодарила их за профессионализм и высокий уровень правовой культуры, эффективную защиту прав и интересов островичей.

Юлия Колпинская пожелала нотариусам крепкого здоровья, неисчерпаемого источника энергии, благополучия, а также дальнейших успехов в благородном деле – служении людям.

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