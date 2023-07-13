Волонтёры Псковской области работают на туристском слёте учащихся Союзного государства

19:03, 13 июля 2023, ПАИ

Волонтёры Псковской области работают на туристском слёте учащихся Союзного государства. Об этом сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

С 12 по 17 июля волонтёры помогают организаторам в проведении туристского слёта на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность». По плану для участников встречи будут проведены соревнования по спортивному ориентированию, пешеходная эстафета, командные туристские и краеведческие конкурсы.

В слёте принимают участие более 500 обучающихся из России и Белоруссии. Нашу страну представляет 28 команд из разных регионов: от Курска до Санкт-Петербурга.