Волонтёры Псковской области работают на туристском слёте учащихся Союзного государства
Волонтёры Псковской области работают на туристском слёте учащихся Союзного государства. Об этом сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».
С 12 по 17 июля волонтёры помогают организаторам в проведении туристского слёта на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность». По плану для участников встречи будут проведены соревнования по спортивному ориентированию, пешеходная эстафета, командные туристские и краеведческие конкурсы.
В слёте принимают участие более 500 обучающихся из России и Белоруссии. Нашу страну представляет 28 команд из разных регионов: от Курска до Санкт-Петербурга.
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13 июля 2023
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