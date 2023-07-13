Из-за обрушения блока моста закрыто движение большегрузов через реку Кадосницу
Из-за обрушения одного из пролётов тротуарного блока моста через реку Кадосницу (между деревнями Наумово и Жижица) в Куньинском районе закрыто движение грузового транспорта. Об этом сообщил глава Куньинского района Псковской области Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
Соответствующий приказ принят ГБУ «Псковавтодор», собственником дороги Кадосно – Жижица и моста на ней. Вероятной причиной обрушения стало движение через мост крупнотоннажного транспорта.
В ближайшее время будет проведена экспертиза технического состояния для принятия дальнейшего решения. В данный момент для грузовых автомобилей планируется организовать объезд рядом с повреждённым мостом.
Приоритетность движения на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов изменится