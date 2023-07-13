Из-за обрушения блока моста закрыто движение большегрузов через реку Кадосницу

19:47, 13 июля 2023, ПАИ

Из-за обрушения одного из пролётов тротуарного блока моста через реку Кадосницу (между деревнями Наумово и Жижица) в Куньинском районе закрыто движение грузового транспорта. Об этом сообщил глава Куньинского района Псковской области Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

Соответствующий приказ принят ГБУ «Псковавтодор», собственником дороги Кадосно – Жижица и моста на ней. Вероятной причиной обрушения стало движение через мост крупнотоннажного транспорта.

В ближайшее время будет проведена экспертиза технического состояния для принятия дальнейшего решения. В данный момент для грузовых автомобилей планируется организовать объезд рядом с повреждённым мостом.