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Общество

Программу фестиваля «Исаборг» опубликовали сотрудники музея

Уже на этих выходных на территории Изборского музея-заповедника пройдёт фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: массовые сражения и турниры, мастер-классы и ремесленные площадки, подвижные игры и великолепная неповторимая природа Изборска.

Программа фестиваля:

 

  • 11:00 Открытие фестиваля. Выступление ансамбля «Алькантар»;
  • 11:00-12:30 Мастер-классы для зрителей и участников: земледелие, историческая кухня, обработка льна;
  • 11:00 Блеф-парад (Конкурс костюма «Обмани паспортиста»);
  • 11:00 Подвижные игры для зрителей и участников;
  • 13:00 Военная программа для зрителей. Выступление ансамбля «Алькантар». Поединки;
  • 15:00 Женский конкурс для участниц (Карпатская эстафета);
  • 15:30 Колыбельный конкурс для участниц;
  • 16:00-17:00 Мастер-классы: прядение, изготовление «усатого» перстня, гончарное дело; 
  • 16:00 Парикмахерский конкурс для участниц;
  • 17:00 Конкурс ткачества на дощечках для всех желающих;
  • 17:00 Начало кулинарного конкурса, раздача исходных продуктов.

В этом году на фестивале «Исаборг» пройдут соревнования (среди участников фестиваля) в память об участнице клуба «Усадьба» Анне Быковой, умершей 10 лет назад.

Самым престижным конкурсом «Исаборга» из числа памятных соревнований станет конкурс ремесленных мастер-классов. Участники смогут проявить свои лучшие качества, показывая мастерство для зрителей. Те, в свою очередь, с 11:00 до 17:00 смогут проголосовать за лучший мастер-класс на точке «Ремесленный суд» в лагере организаторов.

Организаторами фестиваля «Исаборг» выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков).

Фестиваль пройдёт на площадке Труворова городища. Вход на мероприятие свободный.

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