Программу фестиваля «Исаборг» опубликовали сотрудники музея

22:13, 13 июля 2023, ПАИ

Уже на этих выходных на территории Изборского музея-заповедника пройдёт фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: массовые сражения и турниры, мастер-классы и ремесленные площадки, подвижные игры и великолепная неповторимая природа Изборска.



Программа фестиваля:

11:00 Открытие фестиваля. Выступление ансамбля «Алькантар»;

11:00-12:30 Мастер-классы для зрителей и участников: земледелие, историческая кухня, обработка льна;

11:00 Блеф-парад (Конкурс костюма «Обмани паспортиста»);

11:00 Подвижные игры для зрителей и участников;

13:00 Военная программа для зрителей. Выступление ансамбля «Алькантар». Поединки;

15:00 Женский конкурс для участниц (Карпатская эстафета);

15:30 Колыбельный конкурс для участниц;

16:00-17:00 Мастер-классы: прядение, изготовление «усатого» перстня, гончарное дело;

16:00 Парикмахерский конкурс для участниц;

17:00 Конкурс ткачества на дощечках для всех желающих;

17:00 Начало кулинарного конкурса, раздача исходных продуктов.

В этом году на фестивале «Исаборг» пройдут соревнования (среди участников фестиваля) в память об участнице клуба «Усадьба» Анне Быковой, умершей 10 лет назад.

Самым престижным конкурсом «Исаборга» из числа памятных соревнований станет конкурс ремесленных мастер-классов. Участники смогут проявить свои лучшие качества, показывая мастерство для зрителей. Те, в свою очередь, с 11:00 до 17:00 смогут проголосовать за лучший мастер-класс на точке «Ремесленный суд» в лагере организаторов.

Организаторами фестиваля «Исаборг» выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков).

Фестиваль пройдёт на площадке Труворова городища. Вход на мероприятие свободный.