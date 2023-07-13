Программу фестиваля «Исаборг» опубликовали сотрудники музея
Уже на этих выходных на территории Изборского музея-заповедника пройдёт фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.
Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: массовые сражения и турниры, мастер-классы и ремесленные площадки, подвижные игры и великолепная неповторимая природа Изборска.
Программа фестиваля:
- 11:00 Открытие фестиваля. Выступление ансамбля «Алькантар»;
- 11:00-12:30 Мастер-классы для зрителей и участников: земледелие, историческая кухня, обработка льна;
- 11:00 Блеф-парад (Конкурс костюма «Обмани паспортиста»);
- 11:00 Подвижные игры для зрителей и участников;
- 13:00 Военная программа для зрителей. Выступление ансамбля «Алькантар». Поединки;
- 15:00 Женский конкурс для участниц (Карпатская эстафета);
- 15:30 Колыбельный конкурс для участниц;
- 16:00-17:00 Мастер-классы: прядение, изготовление «усатого» перстня, гончарное дело;
- 16:00 Парикмахерский конкурс для участниц;
- 17:00 Конкурс ткачества на дощечках для всех желающих;
- 17:00 Начало кулинарного конкурса, раздача исходных продуктов.
В этом году на фестивале «Исаборг» пройдут соревнования (среди участников фестиваля) в память об участнице клуба «Усадьба» Анне Быковой, умершей 10 лет назад.
Самым престижным конкурсом «Исаборга» из числа памятных соревнований станет конкурс ремесленных мастер-классов. Участники смогут проявить свои лучшие качества, показывая мастерство для зрителей. Те, в свою очередь, с 11:00 до 17:00 смогут проголосовать за лучший мастер-класс на точке «Ремесленный суд» в лагере организаторов.
Организаторами фестиваля «Исаборг» выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков).
Фестиваль пройдёт на площадке Труворова городища. Вход на мероприятие свободный.
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