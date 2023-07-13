О пользе тмина расскажут на мастер-классе в Музее-усадьбе народа сето

20:23, 13 июля 2023, ПАИ

О пользе тмина расскажут на мастер-классе сыроварения в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-усадьбы.

Сейчас идет сбор трав и тмина. Сето говорят, что в плодах тмина очень много витаминов и его добавление в различные блюда приносит огромную пользу для здоровья. Чтобы познакомиться с этим удивительным продуктом, приглашаем псковичей и гостей региона принять участие в мастер-классе по приготовлению сыра, который состоится 15 июля в 11:00.



Гостей усадьбы угостят ароматным чаем и вкуснейшим пирогом, а самое главное – вы сможете увидеть как готовится и попробовать сетоский сыр с тмином. Чтобы записаться на мастер-класс, необходимо позвонить по номеру: 8 (911) 385-34-61.



В стоимость включен входной билет и экскурсия, мастер-класс и дегустация сыра – бесплатно. Билет можно оплатить «Пушкинской картой».