Летние Кузьминки наступили по народному календарю

07:03, 14 июля 2023, ПАИ

Сегодня, 14 июля, Православная церковь чтит память двух бессребреников – братьев Космы и Дамиана, которые жили в Риме при царе Карине, пишет calend.ru.

Будучи искусными врачами, братья исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище «безмездные (то есть бескорыстные) врачи». Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Кузьма и Демьян пришли – мы на покос пошли».

В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород – бабий доход», – приговаривали крестьяне.

Также на Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) собирали ягоды – малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд: с ним, например, тушили цыплят.

Несмотря на жаркую страду, женщины в этот день успевали не только поработать, но и отметить свой праздник – Летние Кузьминки. Бабы и девки собирались на пиры, варили кашу-сыпчину или сборную кашу (в котёл попадало всё, что каждый принёс: кто крупу, кто муку, кто молоко, кто яйца), пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.