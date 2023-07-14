«Смородиновый день» пройдёт в Пушкинских Горах 15 июля

07:25, 14 июля 2023, ПАИ

«Смородиновый день» пройдёт в музее-усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское» в Пушкинских Горах 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.

По традиции в музейный праздник урожая смородины прозвучат стихотворения А. С. Пушкина, русские народные песни в исполнении шумового оркестра.

Помимо этого, участников ждёт «ярмарка безделиц», «смородиновые забавы», а также вязовские пряники со смородиновым вареньем и блины.

Во время праздника состоится торжественная передача в дар музею старинных сортов саженцев смородины.

Также в Зелёной гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов состоится концерт из цикла «Летние вечера в русской усадьбе». Он посвящён 165-летию Марии Тенишевой, русской общественной деятельницы, художницы, меценатки.

В музыкальной программе в исполнении лауреатов международных конкурсов прозвучат романсы Даргомыжского, Чайковского, Рубинштейна, Варламова, Глинки, Еремина.