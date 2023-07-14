Начался последний день приёма заявок на конкурс проектов «Есть идея»
Начался последний день подачи заявок на конкурс молодёжных проектов «Есть идея», сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.
Пять работ получат гранты в размере до 100 тысяч рублей.
В конкурсе могут принять участие социально значимые проекты на тему добровольчества, патриотизма, профориентации, информационных технологий и организации досуга трудных подростков.
Подать заявку можно по ссылке. Узнать подробности можно по телефону 56-44-44.
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