Начался последний день приёма заявок на конкурс проектов «Есть идея»

10:34, 14 июля 2023, ПАИ

Начался последний день подачи заявок на конкурс молодёжных проектов «Есть идея», сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.

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Пять работ получат гранты в размере до 100 тысяч рублей.

В конкурсе могут принять участие социально значимые проекты на тему добровольчества, патриотизма, профориентации, информационных технологий и организации досуга трудных подростков.

Подать заявку можно по ссылке. Узнать подробности можно по телефону 56-44-44.