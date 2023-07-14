Три техногенных пожара потушили в Псковской области за сутки

11:53, 14 июля 2023, ПАИ

Три техногенных пожара ликвидировали с 13 на 14 июля псковские спасатели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 4:24 в СНТ «Псковитянка» Псковского района произошёл пожар, в результате которого сгорел дровяник в бане. Огонь уничтожил кровлю здания. Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. При ликвидации пожара спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 13:38 в деревне Бубново Пустошкинского района в результате пожара выгорела баня. Предположительная причина возгорания – неисправность печной трубы.

В 14:21 в деревне Алехново Великолукского района в результате пожара сгорело бесхозное строение. Предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в строение.