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Экономика

Изменения в бюджет Пскова рассмотрел профильный комитет гордумы

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансовой политике состоялось в пятницу, 14 июля, под председательством Юлии Пожидаевой. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото ПГД

Как сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, в Пскове началась реализация проектов территориальных общественных самоуправлений. На эти цели из областного бюджета выделена субсидия в размере 770 тысяч рублей. В частности, эти средства будут израсходованы на установку детской площадки по адресу ул. Ижорского Батальона, 39 и установку спортивной площадки по адресу ул. Алехина 4, 6.


Также участники заседания заслушали и приняли к сведению информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к ним, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы.

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