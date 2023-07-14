Появление белых полотен в Кутузовском парке объяснили псковичам

15:41, 14 июля 2023, ПАИ

Белыми полотнами застелили посеянный газон в Кутузовском сквере Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









До этого здесь рыли траншею, меняли коммуникации и повредили газон.

Сейчас рабочие закопали ямы, засеяли участок травой, укрыли специальным покрытием, чтобы не клевали птицы.