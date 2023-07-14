Появление белых полотен в Кутузовском парке объяснили псковичам
Белыми полотнами застелили посеянный газон в Кутузовском сквере Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
До этого здесь рыли траншею, меняли коммуникации и повредили газон.
Сейчас рабочие закопали ямы, засеяли участок травой, укрыли специальным покрытием, чтобы не клевали птицы.
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