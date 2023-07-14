Интерактивный русский лагерь X–XIII веков можно будет увидеть завтра в Самолве

22:12, 14 июля 2023, ПАИ

Интерактивная площадка «Русский лагерь X–XIII веков» будет организована для участников молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в рамках фестиваля «Александрова дорога» в деревне Самолве Гдовского района 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение всего дня пройдут интерактивные лекции, на которых гостям будут показаны дружинная культура, военное дело Древней Руси первой половины XIII века, вооружение Древнерусских княжеств в первой половине XIII века. Все желающие смогут примерить исторические костюмы и увидеть макеты средневекового оружия, бытовые вещи и посуду тех времён.

«Своё мастерство продемонстрируют участники соревнований по историческому фехтованию, одетые в костюмы Древней Руси X–XIII веков и проведут зрелищное действо – безопасный мини-турнир. Также запланирована реконструкция конного похода дружины князя Александра Невского. Это позволит получить зрителям ещё больше исторических знаний о тех далёких событиях», – отметили в правительстве.

Там подчеркнули, что мероприятие будет интересно не только любителям истории и культуры Древней Руси X–XIII веков, но и широкому кругу зрителей.

«Каждый гость получит уникальную возможность перенестись в прошлое, познакомиться с традициями и бытом того времени», – заверили в правительстве.



Мероприятие реализуется в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации от 05.01.2022 № Пр-25 по вопросу реализации комплекса мер по созданию в Псковской области федерального молодёжного лагеря в Печорах и филиала федерального молодёжного лагеря в деревне Самолве.

В числе зрителей фестиваль посетят участники Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» – более 200 человек из 72 регионов страны. Кроме реконструкции они также посетят мемориал «Князь Александр Невский с дружиной», который был открыт в 2021 году при личном участии президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Российского военно-исторического общества, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.