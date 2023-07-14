Вторая смена форума «Истоки» стартовала в Печорах

17:26, 14 июля 2023, ПАИ

Второй заезд «Историко-культурное наследие» Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» стартовал в Печорах. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В форуме принимают участие молодые историки, архивисты, реконструкторы и поисковики из 60 регионов страны.

На протяжении всего заезда гостей ждут лекции и семинары по теме истории, тренинговые сессии и мастер-классы по киберправу и информационной безопасности.

Кроме того, для участников форума подготовлена насыщенная развлекательная программа и экскурсии по главным достопримечательностям Псковской области.

Итогом заезда станут шесть продуктов, направленных на развитие историко-культурной сферы, просветительской деятельности по теме истории, а также реализацию молодёжной политики до 2030 года.

Напомним, что вторая смена форума «Истоки» посвящена изучению культурного наследия Древней Руси.

Отметим, всего на форуме планируется пять заездов различных тематик. Первая смена под названием «Семейные ценности» уже прошла. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки».

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.