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Общество

В России завершился весенний призыв в армию

Весенний призыв в РФ завершён, в Вооруженные Силы и другие воинские формирования направлены 147 тысяч человек, сообщили в субботу в МО РФ.

Фото: ПАИ

«Весенний призыв 2023 года граждан на военную службу завершён. В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 г. №  220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооружённые Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек», – говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве напомнили, что призывные комиссии начали свою работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов в войска начались с 20 апреля. Молодые люди, прибывшие в военкоматы, имели право выбора пройти военную службу в различных видах и родах войск с учётом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Отмечается, что призывникам перед отправкой выдали повседневную форму одежды: для ВМФ – чёрного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета, а также банковские и персональные электронные карты-несессеры.

«Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолётов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, 9 воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей», – отметили в Минобороне.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

«Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты – около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта», – подчеркнули в МО РФ.
 

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