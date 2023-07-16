Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС в Псковском районе

17:19, 16 июля 2023, ПАИ

Сегодня, 16 июля, сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели рейдовые мероприятия на территории Псковского района. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба ведомства.

С жителями района были проведены профилактические беседы, направленные на информирование населения о правилах выжигания сухой травянистой растительности, а также использования открытого огня и разведения костров.

В ведомстве также напоминают, что в случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.