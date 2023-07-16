Псковский организатор новой тренировки в трёх дисциплинах подвела её итоги

20:45, 16 июля 2023, ПАИ

Организатор новой тренировки в трёх дисциплинах Майя Судницына подвела её итоги в беседе с корреспондентом ПАИ. Тренировка проходила в Пскове 15 июля.

«Плавание и бег давно объединяются в соревнованиях в разных вариациях. А вот добавление сапа было как раз нашей идеей! Возможно, где-то и есть такое, но мы не видели. Идея возникла ещё в прошлом году, но идейным вдохновителям не хватило времени, чтобы её осуществить. В этом году мы к ней вернулись. Судя по эмоциям участников, всем очень понравилось! Уверена, что в следующий раз мы легко найдём желающих!» – рассказала Майя Судницына.

Отметим, что из-за небольшого количества сапов количество участников было ограничено. В итоге 11 мужчин и девять женщин поучаствовали в тренировке.

«До финиша, безусловно, добрались все. Несмотря на то, что это не было соревнованиями, мы очень внимательно отнеслись к базовым аспектам безопасности: у всех участников были буи на плавательном этапе, а также по два сопровождающих. На этапе сапов все участники были обеспечены жилетами и пристёгнуты ремнём безопасности сапа», – отметила организатор тренировки.

Также Майя Судницына объявила победителей тренировки. «Среди мужчин первым преодолел дистанцию Олег Богданов. Ему на это понадобилась 31 минута 48 секунд. Олег – лидер бегового клуба «Негативные люди». Среди девушек победила Маргарита Компаниец. Ей 14 лет, она занимается в трёх спортивных секциях – очень увлечённая спортсменка. Но ещё раз повторю – у нас была тренировка, не соревнование. Поэтому победили все, кто пришел и не побоялся! Участники были с очень разным опытом в каждом виде спорта, поэтому было очень интересно!» – заключила она.