Колл-центр работает в Перинатальном центре Пскова
Колл-центр работает в Перинатальном центре Пскова. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».
«Теперь вы можете записаться на приём к врачам по телефону», - отмечается в сообщении.
В сообществе также напомнили, что запись к специалистам может осуществляться через инфомат в центре, через Региональный портал записи на приём или «Госуслуги».
Связаться с колл-центром для записи можно по телефону: +7-911-380-20-57.
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