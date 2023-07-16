Колл-центр работает в Перинатальном центре Пскова

22:16, 16 июля 2023, ПАИ

Колл-центр работает в Перинатальном центре Пскова. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Теперь вы можете записаться на приём к врачам по телефону», - отмечается в сообщении.

В сообществе также напомнили, что запись к специалистам может осуществляться через инфомат в центре, через Региональный портал записи на приём или «Госуслуги».

Связаться с колл-центром для записи можно по телефону: +7-911-380-20-57.