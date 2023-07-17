Андрей Налива наступил по народному календарю

07:33, 17 июля 2023, ПАИ

Русские люди сегодня, 17 июля, поминают иконописца Андрея Рублева, которого православная церковь канонизировала в лике святых, пишет calend.ru.

Биографические сведения об Андрее Рублеве очень скудны. Известно лишь, что он происходил из семьи ремесленников, в сознательном возрасте принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре.

Андрей Рублев участвовал в росписи Благовещенского собора в Москве, Успенского собора во Владимире, руководил росписью Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Самый известный шедевр иконописца – «Троица».

Также ему приписывается ряд других работ: фрески Успенского собора в Звенигороде, иконы «Владимирская богоматерь», «Спас в силах», некоторые иконы Благовещенского собора, часть миниатюр «Евангелия Хитрова». Уже при жизни Андрея Рублева многие его иконы почитались как чудотворные.

Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливались озимые культуры. «Озимы в наливах дошли», – замечали люди.

Также почитали овес, о котором уважительно говорили: «Батюшка овес до половины урос». Зато гречиха только-только начинала всходить. «Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет», – шутили крестьяне.

Если в этот день шел дождь, его называли «андреевским». По погоде судили: «Каков Андрей Налива – таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень.