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Общество

Мошенники звонят россиянам под предлогом замены медицинской карточки

Мошенники звонят россиянам под видом работников поликлиник, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Фото: ПАИ

Махинаторы массово звонят гражданам и предлагают заменить бумажную медицинскую карточку на электронную, так как иначе карточка будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения. После этого злоумышленники просят назвать данные СНИЛС и код из СМС. Этого им будет достаточно, чтобы взломать аккаунт на «Госуслугах», пояснил эксперт.

При этом настоящие сотрудники поликлиник не будут звонить и запрашивать конфиденциальную информацию. Сергей Леонов объяснил, что сейчас россияне могут пользоваться как бумажной, так и электронной медицинской книжкой в зависимости от возможностей медицинского учреждения и желания самого пациента. Речи об аннулировании какой-то из них не ведётся, подчеркнул он.

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