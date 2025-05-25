Мошенники звонят россиянам под предлогом замены медицинской карточки

17:27, 25 мая 2025, ПАИ

Мошенники звонят россиянам под видом работников поликлиник, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Махинаторы массово звонят гражданам и предлагают заменить бумажную медицинскую карточку на электронную, так как иначе карточка будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения. После этого злоумышленники просят назвать данные СНИЛС и код из СМС. Этого им будет достаточно, чтобы взломать аккаунт на «Госуслугах», пояснил эксперт.

При этом настоящие сотрудники поликлиник не будут звонить и запрашивать конфиденциальную информацию. Сергей Леонов объяснил, что сейчас россияне могут пользоваться как бумажной, так и электронной медицинской книжкой в зависимости от возможностей медицинского учреждения и желания самого пациента. Речи об аннулировании какой-то из них не ведётся, подчеркнул он.