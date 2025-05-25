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Общество

Для инвалидов упростили покупку билетов на поезда

Процедуру оформления билетов для инвалидов в поездах дальнего следования упростили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Фото: ПАИ

Россиянам с инвалидностью будет легче приобретать через кассу билеты на спецместа в поездах. Соответствующее постановление, которое корректирует порядок оформления билетов в купе, оборудованных для особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров, уже подписано, сообщили в ведомстве.

Теперь для покупки билета не нужно предоставлять бумажное подтверждение права на льготы. Будет достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. «Затем нужные сведения автоматически проверят через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», – объяснили в кабмине.

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