Для инвалидов упростили покупку билетов на поезда

17:58, 25 мая 2025, ПАИ

Процедуру оформления билетов для инвалидов в поездах дальнего следования упростили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Россиянам с инвалидностью будет легче приобретать через кассу билеты на спецместа в поездах. Соответствующее постановление, которое корректирует порядок оформления билетов в купе, оборудованных для особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров, уже подписано, сообщили в ведомстве.

Теперь для покупки билета не нужно предоставлять бумажное подтверждение права на льготы. Будет достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. «Затем нужные сведения автоматически проверят через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», – объяснили в кабмине.