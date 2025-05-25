Загадочный объект в виде птицы заметили над Солнцем

17:37, 25 мая 2025, ПАИ

Загадочный объект, похожий на птицу, заметили над Солнцем. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«На изображении как будто бы отчётливо видны «птица» или «летательный аппарат» с тянущимся за ним «пламенным следом», – отметили в лаборатории.

При этом размер одного крыла «птицы» составляет порядка 150 тысяч километров, что более чем в десять раз больше диаметра Земли.

Высота «полёта» над поверхностью Солнца насчитывает около двух миллионов километров.

Как рассказали в лаборатории, снимок объекта был сделан вчера в 10:00 с одного из телескопов LASCO. При этом на предыдущем и последующем снимках (примерно 10 минут до и 10 минут после) структуры нет.