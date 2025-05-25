Алексей Наумец: Народы России и Абхазии должны совместно проводить работу по сохранению исторической памяти

16:42, 25 мая 2025, ПАИ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец принял участие в пресс-конференции ТАСС, посвящённой многостороннему гуманитарному сотрудничеству России и Абхазии.

Основными темами обсуждения были гуманитарное сотрудничество между Россией и Абхазией, культурные проекты, направления для развития многостороннего сотрудничества, написал сенатор в своём Telegram-канале.

Целями мероприятия являлось обсуждение текущих проектов, предложений представителей Абхазии, поддержка и развитие двухсторонних отношений. В мероприятии принимали участие представители законодательной власти и общественных организаций и движений.

«В ходе встречи мне вспомнилось, как, будучи командиром десантно-штурмового полка, в 2008 году встречался с местным жителями. До сих пор вспоминаю те впечатления от эмоциональной связи и единства народа Абхазии, уважения к родителям и героям, отдавшим жизнь за свободу республики. Считаю это основой воспитания молодёжи наших государств. Для нас сейчас особенно важно культурное сотрудничество», – отметил Алексей Наумец.

Он также подчеркнул, что народы России и Абхазии едины, поэтому должны совместно проводить работу по сохранению исторической памяти. «Главная задача конкурса [конкурс «Моя родословная», где школьники заполняют своё генеалогическое древо. – Прим. ред.] – это укрепление международных связей, культурных связей, спортивных», – приводит слова сенатора ТАСС.