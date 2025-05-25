Псковский перинатальный центр готовит два праздника в честь Дня защиты детей

18:40, 25 мая 2025, ПАИ

Праздник, приуроченный к Дню защиты детей, Псковский клинический перинатальный центр организует в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В Пскове праздник на территории детской площадки областной детской больницы начнётся 2 июня в 11:00. В программе высадка «Дерева жизни», установка памятной таблички, награждение победителей конкурса детских рисунков, аквагрим для детей, воздушные шары с символикой центра, анимация с ростовыми куклами, выступление детского музыкального коллектива.

В Великих Луках праздник пройдёт на площадке у роддома и начнётся 1 июня в 11:00. В программе поздравления от главного врача перинатального центра Марии Грищук и заведующей Великолукским родильным домом Надежды Ксенофонтовой, выступление хореографического ансамбля «Феникс», музыкальный номер ансамбля «Гармонисты Великих Лук», анимационная программа центра «Лимпопо», аквагрим, шоу мыльных пузырей, игры, конкурсы и призы для детей.