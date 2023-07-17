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Общество

Количество жалоб на завышение стоимости продуктов питания возросло в России

Количество жалоб на завышение на стоимость продуктов питания возросло в России. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на интервью со статс-секретарём, замруководителем ФАС Сергеем Пузыревским.

Фото: ПАИ

Он рассказал, что, начиная с 2022 года количество жалоб на завышение цен на продукты питания увеличилось.

«Рост цен фиксировался по всей России в марте и апреле. Наиболее высокими темпами дорожали плодовоовощная продукция (лук репчатый, свёкла, морковь, капуста, картофель), сахар, рис, соль, чай, военное обмундирование, детское питание, мыло и другие товары», – отметил Сергей Пузыревский.

По его словам, причиной этого стало недобросовестное, спекулятивное поведение участников рынка в отношении потребителей.

«Особенно часто такое необоснованное завышение цен мы наблюдали во время начала пандемии ковида. Когда цены на некоторые товары существенно возросли. Люди неожиданно узнали, что имбирь лечит от этого заболевания, смели его с полок, а его стоимость за день выросла в пять раз», – заявил он.

Взамглавы службы отметил, что в связи с этим ФАС разработала законопроект, который вводит механизм, для таких спекулятивных повышений.

«В настоящее время законопроект уже направлен в правительство. Если оно примет по нему положительно решение, то, возможно, в сентябре он будет внесен в Госдуму», – подчеркнул Сергей Пузыревский.

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