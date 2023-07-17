Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лекции по информбезопасности прошли для участников второй смены форума «Истоки»

Лекции приглашенных спикеров прошли для участников второй смены молодёжного историко-культурного форума «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Директор центра по обеспечению прав молодёжи в цифровом пространстве Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, молодёжный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев рассказал присутствующим о том, как манипулируют сознанием в интернет-пространстве.

Продолжила лекционную часть встречи профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Марина Добробаба выступлениями на тему «Фейковые новости. Как проверить достоверность информации» и «Инноватика боя: беспилотники как новое тактическое оружие. Практики применения».

В завершение программы для участников форума прошёл мастер-класс по генерации идей и осознанию контекста историко-культурного проекта под руководством директора Института права, экономики и управления ПсковГУ Виктории Гусаровой.

Сегодня работа смены продолжится экскурсией по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, мастер-классами по росписи шоперов, плетению именных браслетов из кожи, а также лекциями приглашенных гостей.

Напомним, вторая смена молодёжного историко-культурного форума «Истоки» проходит под названием «Историко-культурно наследие» и посвящена темам истории России и культуры народов страны. Псковский государственный университет традиционно выступает партнёром проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 июля 2023

О псковских алмазах поговорят сегодня в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь»

17 июля 2023

Псковичей приглашают принять участие в игре «Молодо-зелено»

17 июля 2023

Молодёжь Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Микрогранты»

17 июля 2023

Модульный ФАП строят в Куньинском районе

17 июля 2023

Дополнительные пять тысяч рублей к стипендии будут получать поступившие в ПсковГУ медалисты

17 июля 2023

Концерт в честь Дня города пройдёт в Пскове 22 июля

17 июля 2023

Лекции по информбезопасности прошли для участников второй смены форума «Истоки»

17 июля 2023

Гумпомощь передали сотрудники УФСИН псковским военнослужащим


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...