Лекции по информбезопасности прошли для участников второй смены форума «Истоки»

09:34, 17 июля 2023, ПАИ

Лекции приглашенных спикеров прошли для участников второй смены молодёжного историко-культурного форума «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Директор центра по обеспечению прав молодёжи в цифровом пространстве Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, молодёжный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев рассказал присутствующим о том, как манипулируют сознанием в интернет-пространстве.

Продолжила лекционную часть встречи профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Марина Добробаба выступлениями на тему «Фейковые новости. Как проверить достоверность информации» и «Инноватика боя: беспилотники как новое тактическое оружие. Практики применения».

В завершение программы для участников форума прошёл мастер-класс по генерации идей и осознанию контекста историко-культурного проекта под руководством директора Института права, экономики и управления ПсковГУ Виктории Гусаровой.

Сегодня работа смены продолжится экскурсией по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, мастер-классами по росписи шоперов, плетению именных браслетов из кожи, а также лекциями приглашенных гостей.

Напомним, вторая смена молодёжного историко-культурного форума «Истоки» проходит под названием «Историко-культурно наследие» и посвящена темам истории России и культуры народов страны. Псковский государственный университет традиционно выступает партнёром проекта.