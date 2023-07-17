Движение по участку улицы Волкова закроют в Пскове до сентября

12:12, 17 июля 2023, ПАИ

Участок проезда по улице Волкова в Пскове в районе дома № 9 закрывается для движения транспорта с 20 июля по 31 августа в связи со строительством инженерных сетей газоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пскове ограничат движение транспорта на улице Ипподромной.