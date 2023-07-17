Дополненное мультимедийное шоу о княгине Ольге увидят зрители на Днях Псковской области в Витебске

15:54, 17 июля 2023, ПАИ

На Днях Псковской области в Витебске (28-30 июля) зрители увидят расширенное и дополненное мультимедийное представление о княгине Ольге. Об этом сказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире «Псковского телеграма Online».

«Будет большая культурная программа, также будет демонстрироваться экономический потенциал Псковской области, в том числе и сельское хозяйство. Что касается культурной программы, то будет симфонический оркестр, мультимедийное шоу на Западной Двине, ради которого мы подготовили плот на 90 метров. Это будет водный экран», – рассказала Ольга Тимофеева.

Шоу пройдёт 28 и 29 числа, оркестр выступит 29 июля. Также 29 и 30 июля будут выступать ансамбль русской музыки «Псков» и танцевальный коллектив «Русские узоры». Помимо этого, три дня подряд будет работать Театр кукол. Шоу пройдёт в центре Витебска на набережной.

«Нам есть чем удивлять. У нас будет доработанное шоу. Доработка заключается в том, что покажут мультфильм о том, что Ольга основала не только Псков, но и Витебск», – заключила Ольга Тимофеева.