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Общество

Что означает смутивший великолучан новый дорожный знак, объяснили в ГИБДД

Жители Великих Лук озадачились новым дорожным знаком на Октябрьском проспекте. Что он обозначает, «Комсомольская правда – Псков» узнала в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: «Комсомольская правда – Псков»

В социальных сетях великолучанин опубликовал фото нового дорожного знака, который вызвал ажиотаж и собрал множество комментариев на тему того, что же он обозначает. К дискуссии подключились и автомобилисты. 

«Жёлтые знаки и разметка – это временный знак при ремонте дороги. Он означает конец всех ограничений при ремонте дороги», – поделился знаниями ПДД Артём Гиацинтов.

«Жёлтая разметка не всегда временная. А знак «конец всех ограничений» на белом фоне и так уже есть, зачем путать», – подметил в свою очередь Алексей Козлов.

Редакция «КП – Псков» обратилась в ГИБДД для объяснения, для чего всё-таки служит новый знак в городе.

«Данный дорожный знак 3.31 «Конец всех ограничений» установлен на Октябрьском проспекте города Великие Луки после ремонтного участка. Знак расположен на жёлтом фоне, то есть он является временным, обозначающим отмену всех ограничений, установленных на ремонтном участке автомобильной дороги», – объяснили в госавтоинспекции.

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