59-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

19:05, 17 июля 2023, ПАИ

59-летнего Юрия Бурло, проживающего в Пскове, разыскивают в Псковской области, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

С 15 июля 2023 года местоположение разыскиваемого неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза зелёно-голубые. Одежда: серая ветровка, серая в чёрную полоску футболка, серые штаны, чёрные галоши. Особая примета: бородавка на правой щеке.

Возможна потеря памяти.