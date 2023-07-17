59-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
59-летнего Юрия Бурло, проживающего в Пскове, разыскивают в Псковской области, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
С 15 июля 2023 года местоположение разыскиваемого неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза зелёно-голубые. Одежда: серая ветровка, серая в чёрную полоску футболка, серые штаны, чёрные галоши. Особая примета: бородавка на правой щеке.
Возможна потеря памяти.
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17 июля 2023
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