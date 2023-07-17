В Великих Луках вандалы продолжают воровать цветы из клумб города

19:41, 17 июля 2023, ПАИ

Сегодня в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», посвящённых жизни города, появился пост, автор которого рассказывает, что в ночь на 17 июля с уличной клумбы похитили кустик розовой лабелии, сообщил интернет-ресурс Luki-News.

«Сидел красивый пышный кустик розовой лабелии, никого не трогал, а сегодня ночью (или рано утром) он непреодолимо кому-то понадобился», – уточняет автор.

Автор публикации также пишет, что этот поступок является очень показательным.

«Даже на этих несчастных четырёх квадратных метрах видно бескультурье нашего народа и непонятно, когда это изменится. И окурки сюда летят, и обрываются цветы, и тут же оставляются умирать, а теперь вообще – выдрали с корнем», – негодует местный житель.

Отметим, что в Великих Луках цветочный вандализм наблюдается повсеместно, и этот случай – лишь малая часть от общего количества подобных ситуаций.