Грибы есть, но червивые: В Гдовском районе жители собирают лесной урожай

20:00, 17 июля 2023, ПАИ

В Гдовском районе жители собирают лесной урожай из подосиновиков и подберёзовиков. Фотографиями улова Наталья Андреева поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Наталья Андреева



Фото: Наталья Андреева



Фото: Наталья Андреева



Фото: Наталья Андреева



Фото: Наталья Андреева



Фото: Наталья Андреева



Фото: Наталья Андреева













Снимки подписчица сообщества прокомментировала фактом: «Гдовка. Много червивых».

Но половину корзины при походе в лес собрать ей всё же удалось.