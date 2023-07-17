Грибы есть, но червивые: В Гдовском районе жители собирают лесной урожай
В Гдовском районе жители собирают лесной урожай из подосиновиков и подберёзовиков. Фотографиями улова Наталья Андреева поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
-
Фото: Наталья Андреева
-
Фото: Наталья Андреева
-
Фото: Наталья Андреева
-
Фото: Наталья Андреева
-
Фото: Наталья Андреева
-
Фото: Наталья Андреева
-
Фото: Наталья Андреева
Снимки подписчица сообщества прокомментировала фактом: «Гдовка. Много червивых».
Но половину корзины при походе в лес собрать ей всё же удалось.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 июля 2023
Как немец и француз ссорились из-за целого состояния в Псковской губернии, рассказали архивисты