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Общество

79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков отметили в Себеже

Торжественно-траурное мероприятие в памятный день прошло на братском захоронении № 1 в Себеже, сообщила ПАИ газета «Призыв». 

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

По традции себежане и гости города, сотрудники районной и городской администраций, учащиеся школ собрались на братском воинском захоронении.

День 17 июля навсегда вписан в историю города как день освобождения от немецко-фашистского ига. На рассвете 17 июля 1944 года начались бои за Себеж, который вскоре был освобождён ценой огромных потерь.

Были произнесены молитвы обо всех воинах нашей земли, звучали слова благодарности тем, кто отдал за нашу свободу и независимость самое ценное – свои жизни, тем, кто нашёл навсегда пристанище в этом святом для каждого себежанина месте.

С праздником жителей города поздравили председатель Совета ветеранов войны, труда и вооружённых сил Александра Зубкова, военком Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров, учитель Себежской основной общеобразовательной школы Вера Бокань.

В этот день на братском воинском захоронении была открыта мемориальная плита сержанту Сергею Запорожану, участнику СВО – 38-летнему парню, который родился и вырос в Себеже, здесь закончил школу и остался жить. 

О нём рассказали его учительница Вера Бокань и военком Сергей Егоров. Посмертно Сергей Запорожан награждён орденом Мужества.

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