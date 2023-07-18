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Себежские спортсмены заняли призовые места на чемпионате области по спортивному ориентированию

Себежские спортсмены – ориентировщики заняли призовые места в соревнованиях и чемпионате области по спортивному ориентированию. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».  

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

14–16 июля 2023 года в окрестностях озера Ломоносовское Пустошкинского района проводились традиционные соревнования и чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию «РУСЬ-2023», в которых отличились спортсмены Себежского района.

Результаты себежан 14 июля в чемпионате Псковской области:

  • Первое место заняли Иван Зворыкин, Полина Герасимова, Кирилл Матвеев, Степан Тихомиров, Виталий Матвеев, Евдокия Зворыкина, Богдана Арсентьева;
  • Второе место заняли Артём Ермолаев, Егор Герасимов и Устин Новик;
  • Третье место заняли Анастасия Ермолаева, Алиса Попова и Мирослава Блестова.

15 июля на чемпионате Псковской области победу одержали Кирилл Матвеев, Артём Ермолаев, Анастасия Ермолаева, Анастасия Арсентьева, Виталий Матвеев, Устин Новик. Второе место заняли Богдана Арсентьева, Иван Зворыкин, Алиса Попова. Третье место у Максима Герасимова, Полины Герасимовой, Софьи Блестовой.

По сумме трёх дней в многодневке «РУСЬ-2023» первое место заняли Анастасия Ермолаева и Полина Герасимова, второе место – Виталий Матвеев, Анастасия Арсентьева и Алиса Попова, а третье место – Кирилл Матвеев и Василиса Гришмановская.

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