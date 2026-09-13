Второй концерт фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт в Пскове

11:39, 13 сентября 2026, ПАИ

Второй концерт V Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт сегодня, 13 сентября, в 20:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Зрителей ждёт яркое музыкальное театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями. Особое место в программе займут произведения народов России. Концерт позволит зрителям совершить своеобразное музыкальное путешествие по разным регионам страны.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошёл предпоказ «Михайловского бастиона», а в муниципалитетах Псковской области в рамках фестиваля состоялись концерты. Посмотреть фоторепортаж со вчерашнего предпоказа выступления оркестров можно по ссылке.