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Общество

В Псковской области снимут несколько художественных фильмов

Одну из первых рабочих встреч в представительстве Псковской области губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл с известным продюсером Вадимом Быркиным. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Прошлый совместный проект – съёмки фильма «Плакать нельзя» на территории псковщины – был реализован очень успешно. Картина взяла 23 основных приза на 18 российских и международных кинофестивалях.

Такой опыт позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие псковского регионального кинокластера.

Михаил Ведерников сообщает о перспективных проектах – съёмках в 2024 году российско-китайского блокбастера «Красный шёлк» и российско-белорусского детско-юношеского художественного фильма «Городская сказка».

«Обсудили детали реализации этих проектов в Псковской области. Рассчитываю, что всё получится: для этого у нас объективно есть всё необходимое. Спасибо Вадиму Валентиновичу за внимание к региону и готовность к совместной реализации новых амбициозных идей!» – отметил Михаил Ведерников.

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