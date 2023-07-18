В Псковской области снимут несколько художественных фильмов

00:05, 18 июля 2023, ПАИ

Одну из первых рабочих встреч в представительстве Псковской области губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл с известным продюсером Вадимом Быркиным. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Прошлый совместный проект – съёмки фильма «Плакать нельзя» на территории псковщины – был реализован очень успешно. Картина взяла 23 основных приза на 18 российских и международных кинофестивалях.

Такой опыт позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие псковского регионального кинокластера.

Михаил Ведерников сообщает о перспективных проектах – съёмках в 2024 году российско-китайского блокбастера «Красный шёлк» и российско-белорусского детско-юношеского художественного фильма «Городская сказка».

«Обсудили детали реализации этих проектов в Псковской области. Рассчитываю, что всё получится: для этого у нас объективно есть всё необходимое. Спасибо Вадиму Валентиновичу за внимание к региону и готовность к совместной реализации новых амбициозных идей!» – отметил Михаил Ведерников.