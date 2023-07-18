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Общество

День создания органов государственного пожарного надзора отмечают в России

18 июля в России отмечают День создания органов государственного пожарного надзора, который впервые отмечался в 2007 году. Об этом пишет портал calend.ru. Точкой отсчёта в истории возникновения государственного пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР. А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.

Фото ПАИ

На вновь созданные органы госпожнадзора были возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в стране. Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий: на всех крупных промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования.

По данным МЧС России, в органах федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходят службу около 13 тысяч сотрудников. И ежегодно силами инспекторов службы проводится более 750 тысяч мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах, предлагается к устранению около пяти миллионов нарушений требований пожарной безопасности.

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