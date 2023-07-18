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Общество

На 55% выросло число вакансий в Псковской области

Служба исследований hh.ru проанализировала спрос на персонал в Псковской области за последние 30 дней. Так, в регионе было открыто на 55 % больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

Фото ПАИ

В целом по России год к году рост спроса на новых работников составил 57 %.

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в Псковской области выросло в профессиональных сферах «Управление персоналом» (+162 % новых рабочих мест), «Маркетинг и реклама» (+104 %), «Спортивные клубы, фитнес» (+91 %), «Продажи» (+85 %).

Падение спроса коснулось лишь пяти профессиональных сфер: в Псковской области стало меньше вакансий для преподавателей и учителей (-41 %), для представителей сферы безопасности (-26 %), ИТ (-17 %), юристов (-9 %), работников автомобильного бизнеса (-3 %).

«Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Мария Бузунова.

Самой востребованной у работодателей Псковской области остаётся сфера продаж и обслуживания клиентов – 28 % вакансий, также в топе рабочий персонал – 22 % вакансий, открытых в регионе в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Ещё 16 % вакансий – это «Производство, сервисное обслуживание», 14 % – «Строительство, недвижимость», 13 % – «Розничная торговля», 11 % – «Медицина и фармацевтика».

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