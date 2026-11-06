Глава Опочецкого округа призвал жителей не устраивать свалки у контейнерных площадок

10:12, 06 ноября 2026, ПАИ

Свалки у контейнерных площадок всё чаще стали появляться в Опочецком районе. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своём канале на платформе MAX.

По его словам, возле площадок оставляют мешки с мусором, ветками и опавшей листвой, в итоге образуются настоящие свалки. Юрий Ильин подчеркнул, что это прямое нарушение правил благоустройства. За такие нарушения предусмотрены штрафы.

«Чистый город – это общее дело. Если вы стали свидетелем того, как кто-то устраивает свалку, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными», – обратился к жителям Юрий Ильин. О нарушителях он попросил сообщать в городской территориальный отдел по телефону (8 811-38) 2-29-26.