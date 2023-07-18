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Признаки внезапного повышения давления в жару назвал врач

Признаки резких скачков давления в жаркую погоду назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

Специалист объяснил, что жара может стать дополнительным испытанием для людей, у которых имеются проблемы с давлением. Так, если активно работать на даче под палящим солнцем и забывать пить воду, то давление может как вырасти, так и упасть.

По словам медика, при повышении давления человека обычно бросает в жар, у него краснеет лицо, начинает быстро колотиться сердце и появляется ощущение тошноты. Если же давление во время жары падает, то «человек становится похож на вялую муху».

Причиной симптомов может быть не только изменение артериального давления, но и тепловой удар, уточнил врач.

«Если у человека температура 40, а давление низкое, то это тепловой удар. Исходя из этих показателей и надо решать, как помочь организму», – добавил Алексей Хухрев.

Врач напомнил, что при скачках артериального давления, как и при тепловом ударе, необходимо обращаться за медицинской помощью.

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