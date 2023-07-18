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Общество

Скончался первый председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов

Умер первый председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Юрий Шматов родился в Свердловской области, но вся его трудовая биография и политическая деятельность связаны с Псковской землёй. Начинал токарем на Струго-Красненской машинно-тракторной станции, потом проявил себя на производстве – будучи директором завода силикатного кирпича, отстоял «дышащее на ладан» предприятие в кабинетах федеральной власти и вывел на передовые позиции, занимался партийной и общественной работой, был председателем Струго-Красненского исполкома и Совета народных депутатов, на протяжении трёх лет работал заместителем главы администрации Псковской области.

В 1994 году Юрий Шматов был избран депутатом Псковского областного Собрания и по решению коллег возглавил региональный парламент первого созыва – в этой должности он проработал более десяти лет. С 1994 по 2001 год представлял Псковскую область в Совете Федерации, несколько раз летал в Чечню, участвовал в переговорах по вызволению из плена военнослужащих.

В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года.

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