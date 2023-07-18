Псковичка завоевала два золота на всероссийских соревнованиях по гребле

10:57, 18 июля 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина выиграла две золотые медали на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках, которые проходили в Бронницах в Московской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Псковской области Григорий Захаров.

Елизавета Кожевина прошла дистанцию в 500 метров за 2 минуты 3 секунды, что стало первым результатом на соревнованиях. Также спортсменка завоевала золото на дистанции в 200 метров. «В перспективе ждём побед на первенстве России в конце июля», – отметил Григорий Захаров.

Напомним, что недавно Елизавета Кожевина стала лучшей на Кубке Псковской области по гребле на байдарках и каноэ.