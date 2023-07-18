Детский экологический поход стартовал в Полистовском заповеднике
Смена детского экологического похода «Родник-2023» началась в Полистовском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.
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Фото: Полистовский заповедник
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Фото: Полистовский заповедник
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Фото: Полистовский заповедник
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Фото: Полистовский заповедник
В этом году в походе принимают участие школьники из Пскова, Новгорода, Бежаницкого и Локнянского районов. Дети посетят экологические маршруты, познакомятся с флорой и фауной заповедника, будут играть в экологические игры и займутся творчеством на мастер-классах.
Поход продлится пять дней и будет проходить в окрестностях деревни Гоголево и в охранной зоне Полистовского заповедника.
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