В Псковской области простились с погибшим участником СВО
С военнослужащим, погибшим в ходе специальной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.
При исполнении воинского долга погиб сержант Евгений Матвеенков.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семье обязательно поможем», – написал Михаил Ведерников.
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