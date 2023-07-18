В Псковской области простились с погибшим участником СВО

11:34, 18 июля 2023, ПАИ

С военнослужащим, погибшим в ходе специальной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

При исполнении воинского долга погиб сержант Евгений Матвеенков.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семье обязательно поможем», – написал Михаил Ведерников.